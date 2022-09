Xbox Game pass : les nouveaux jeux gratuits de septembre sont là

Microsoft déploie comme convenu la seconde vague de jeux gratuits au sein de son Xbox Game Pass. L'occasion de retrouver une salve de jeux populaires, mais également une exclusivité day one.

Rappelons qu'au début du mois, les abonnés au service ont déjà pu mettre la main sur quatre titres :

Gods Will Fall (14,99 €) : Disponible du 1er au 30 septembre

(14,99 €) : Disponible du 1er au 30 septembre Double Kick Heroes (21,99 €) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre

(21,99 €) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre Thrillville (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 septembre

(9,99 €) : Disponible du 1er au 15 septembre Portal 2 (19,99 €) : Disponible du 16 au 30 septembre

Finalement ce sont 10 jeux de plus qui sont désormais ou prochainement disponibles, et dont voici la liste :

Deathloop – Disponible

– Disponible Hardspace: Shipbreaker – Disponible

– Disponible SpiderHeck – 22 septembre

– 22 septembre Beacon Pines – 22 septembre

– 22 septembre Slime Rancher 2 (aperçu) – 22 septembre

(aperçu) – 22 septembre Moonscars – 27 septembre

– 27 septembre Grounded – 27 septembre

– 27 septembre Let’s Build A Zoo – 29 septembre

– 29 septembre Valheim (Game Preview) – 29 septembre

– 29 septembre Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille – 30 septembre



Deathloop est arrivé dès le jour de sa sortie sur l'environnement Xbox, précédemment, il s'agissait d'une exclu PlayStation / PC.

On retrouve également quelques jeux à succès comme Grounded ou encore Valheim.

Deathloop (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Dans Deathloop, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Dans la peau de Colt, votre seule chance de vous échapper est de mettre fin au cycle en découvrant des informations et en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Apprenez à chaque cycle, essayez d’autres itinéraires et approches, trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle. Mettez un terme à l’éternité dès aujourd’hui sur Xbox One, via le cloud gaming !

Hardspace: Shipbreaker (Cloud & Xbox Series X|S)

Déjà disponible dans le PC Game Pass, le jeu arrive en Cloud Gaming et sur Xbox Series X|S ! Avec votre scie-laser, découpez les épaves de vaisseaux spatiaux et récupérez les matériaux de valeur. Attention à là où vous pointez ces outils ! Vous êtes exposés à des risques de décompression explosive, d’inflammation, d’électrocution et de radiation. Votre vie est assurée par notre technologie EverWork, mais pas nos profits. Améliorez votre équipement, tentez des contrats plus lucratifs et remboursez votre dette d’un milliard de crédits à la LYNX Corp !

Prochainement

SpiderHeck (Console & PC) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : SpiderHeck est un brawler frénétique en coop locale où les araignées dansent jusqu’à la mort lors de batailles chaotiques à grands coups d’épées laser, de grenades et même de lance-roquettes. Tout est bon pour atomiser les ennemis. Repoussez vos limites en combattant d’innombrables vagues d’adversaires perfides pendant des heures et des heures de plaisir en mode solo, ou abandonnez-vous à un joyeux chaos pendant un combat explosif face à vos amis.

Beacon Pines (Cloud, Console & PC) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Beacon Pines est une aventure à la fois mignonne et effrayante qui semble sortie d’un conte pour enfants dans laquelle vous devrez utiliser des charmes pour changer le destin. Il se passe quelque chose d’étrange au vieil entrepôt… et Luka et ses copains semblent être les seuls à l’avoir remarqué. Sortez en douce la nuit, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets bien cachés et récupérez des mots qui changeront le cours du destin.

Slime Rancher 2 (Aperçu) (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis qu’elle traverse la Mer des Slimes pour rejoindre l’Île Arc-en-Ciel, une terre qui regorge de mystères anciens et de nouveaux slimes frétillants à attraper. Un monde inédit et mystérieux n’attend plus que vous pour l’explorer, comme vous l’entendrez !

Moonscars (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Sous un clair de lune impitoyable, l’argiléenne Irma la grise se bat seule contre tous pour atteindre son objectif : trouver le Sculpteur, et résoudre le mystère de sa propre existence. Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.

Grounded – Version 1.0 (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

La version 1.0 de Grounded arrive le 27 septembre ! Découvrez toute l’histoire en explorant le jardin en compagnie de jusqu’à trois de vos amis. Apprenez comment vous avez été réduits à la taille d’une fourmi et pourquoi vous vous trouvez dans le jardin, tout en essayant de trouver le moyen de retrouver votre taille normale.

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console & PC) – 29 septembre

Bâtissez votre propre zoo ! Construisez et décorez des enclos, achetez et faites se reproduire des animaux, embauchez gardiens et vétérinaires… Puis essayez-vous à la manipulation d’ADN et obtenez jusqu’à 300 000 croisements d’animaux différents !

Valheim (Aperçu) (PC) – 29 septembre

Un jeu multijoueur brutal d’exploration et de survie jouable jusqu’à 10, prenant place dans un purgatoire généré de manière procédurale inspiré par la culture viking. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits, pour la gloire d’Odin !

Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Aucune piste n’est trop grande, aucun pilote n’est trop petit ! La Pat’ Patrouille s’embarque dans une mission des plus rapides… gagner la Pat’ Coupe! Parcourez des lieux emblématiques comme la Grande Vallée, le centre de planche à neige de Jake et la jungle, pour voir qui sera couronné champion.

Le Xbox Game Ultimate est proposé au tarif de 12,99€ par mois.