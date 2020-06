Xbox Games with Gold : les jeux de juillet 2020

Le service Xbox Live with Gold va accueillir de nouveaux titres à compter du 1er juillet prochain et Microsoft nous annonce déjà le programme.

On retrouve ainsi toujours 2 titres Xbox One et deux titres Xbox 360 dans l'offre. Du côté des titres Xbox One, on pourra compter avec l'excellent jeu de rallye WRC 8 FIA World Rally Championship et Dunk Lords.

Le premier est une simulation officielle de WRC qui intègre donc toutes les marques et tracés officiels de la compétition de course de Rallye. Le titre propose des dizaines de véhicules ainsi que des conditions météo dynamiques sur plus de 100 tracés localisés à travers 14 pays.

Dunk Lors pour sa part est un jeu qui mélange les genres et s'installe entre le Beat'em all et le jeu de basket. Le joueur sera ainsi projeté sur le parquet pour des parties de basketball lors desquelles tous les coups sont permis avec à la clé attaques spéciales et compétences uniques.

Du côté des jeux Xbox 360, les joueurs pourront mettre la main sur Saints Row 2, une copie de GTA mais bien plus déjantée sur fond de guerre des gangs, ainsi que Juju, un jeu de plateformes et énigmes coloré.