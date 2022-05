Xbox Games with Gold : les jeux de mai

Les abonnés du Xbox Live with Gold et Game Pass Ultimate vont pouvoir mettre la main sur deux nouveaux titres ce mois de mai.

Microsoft a dévoilé les deux titres qui seront proposés gratuitement aux abonnés, à savoir Yoku's Island Express et The Inner World : The Last Wind Monk. Deux autres titres plus anciens sortis sur Xbox 360 seront aussi de la partie avec Hydro Thunder Hurricane et Viva Pinata : Party Animals.

Yoku's Island Express est un jeu de plateformes qui mélange les genres dans des univers colorés.

The Inner World : The Last Wind Monk est la suite directe de The Last Wind Monk et propose un univers cartoonesque. Il sera disponible à compter du 16 mai et jusqu'au 15 juin.

Hydro Thunder Hurricane est un jeu de course de bateau à moteur et sera proposé du 1er au 15 mai. Il s'agit d'un des derniers volets d'une franchise lancée sur arcade dans les années 1990.

Viva Pinata Party Animals pour sa part est un Party-Game qui propose une cinquantaine d'épreuves à jouer à plusieurs. Le titre sera proposé à compter du 16 mai prochain.