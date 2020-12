Xbox : une LAN organisée sur les 4 générations de machines

La rétrocompatibilité est un point essentiel pour les consoles de jeu vidéo, elle permet de profiter immédiatement d'une foule d'anciens titres sans avoir à attendre les sorties de jeux nouvelle génération...

Et à ce petit jeu, Microsoft est assez bon puisqu'il est possible de jouer en LAN sur les 4 générations de Xbox : Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S.

C'est dans une partie de Crimson Skies, un jeu sorti en 2003 sur la Xbox originale que la LAN a été organisée, le jeu étant compatible avec les 4 machines.

Il s'agit surtout là d'une démonstration avant tout et avouons que c'est assez intéressant et original.