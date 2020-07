Le Xbox Live Gold pourrait prochainement disparaitre

Microsoft a récemment fait disparaitre l'abonnement annuel du service Xbox Live Gold, et c'est la formule tout entière qui pourrait prochainement tirer sa révérence.

Petit retour en arrière : lors de la sortie de la Xbox 360, Microsoft mettait en place le Xbox Live Gold, un abonnement proposé selon plusieurs formules (en fonction de la durée) qui permettait d'accéder aux jeux en ligne sur la console ainsi qu'à diverses offres (réductions démos, béta ).

Puis, il a un peu plus d'un an désormais, Microsoft intégrait le Xbox Live Gold à son offre Xbox Game Pass Ultimate pour ajouter des jeux en accès gratuit, et à compter de septembre de profiter de l'offre xCloud pour le jeu en streaming sur mobile.

Depuis quelques jours, le site officiel de Microsoft ne propose plus d'abonnement annuel au Xbox Live Gold. Microsoft a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et que l'offre à l'année disparaissait complètement, au profit des offres mensuelles (6,99€) et trimestrielles (19,99€).

Microsoft n'a pas expliqué les raisons de cette disparition, mais on peut tabler sur la volonté de mettre en avant le Xbox Game Pass Ultimate. On peut ainsi se laisser penser que l'offre Xbox Live Gold deviendra prochainement gratuite, puisque Microsoft dispose désormais de services annexes suffisamment fédérateurs pour réaliser des bénéfices conséquents. Par ailleurs, la gratuité du service de jeu en ligne pourrait être un atout face à Sony et sa PS5.