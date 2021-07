Xbox Live Gold : les jeux du mois d'aout

Le mois d'aout approche et Microsoft vient de partager la liste des titres qui seront proposés aux abonnés de son service Xbox live Gold.

Le service permet, entre autres, d'accéder aux fonctionnalités en ligne sur Xbox, mais propose également des jeux gratuits chaque mois.

À compter du 1er aout et jusqu'au 31, les joueurs pourront récupérer Darksiders III ainsi que Lost Planet 3. Puis à compter du 16 aout et jusqu'au 15 septembre, il sera question de Yooka-Laylee et Garou : Mark of the Wolves.

La sélection ne se penche pas sur des titres de première fraicheur, mais les joueurs prendront certainement beaucoup de plaisir à découvrir ou à se relancer dans Darksiders III.

La période estivale n'est globalement pas propice à proposer des jeux d'exception, le recrutement de nouveaux abonnés n'étant pas au plus fort... D'ailleurs, on a déjà pu le voir avec la sélection des titres proposés au fil de l'offre concurrente, le PlayStation + qui affiche une liste assez décevante pour ce mois également.