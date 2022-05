Xbox Live : la panne relance le débat sur l'intégration systématique des DRM

Des millions de joueurs se sont retrouvés sans la possibilité de lancer leurs jeux pendant ce Week-End suite à une panne ayant paralysé tout le Xbox Live de Microsoft. Les serveurs étaient inaccessibles et avec eux la possibilité de s'identifier et donc de lancer les jeux intégrant certains DRM.

Suite à 3 jours de panne, les joueurs ont largement exprimé leur mécontentement et un sujet revient sur la table : l'intégration systématique des DRM qui bloquent l'accès aux jeux lorsque l'utilisateur n'est pas capable de s'identifier en ligne, même s'il souhaite simplement jouer en solo.

La panne a une fois de plus rappelé à chacun combien les consoles d'aujourd'hui perdent de leur utilité lorsqu'elles ne sont pas connectées à Internet. Ce n'est pas qu'une question d'accès à certains services, mais simplement d'accès aux fonctionnalités les plus basiques qui demandent désormais d'être identifié sur un serveur distant.

Le sujet reste sensible et on se rappelle que déjà lors du lancement de la Xbox One, Microsoft expliquait qu'il faudrait que la console se connecte à Internet au moins une fois toutes les 24H pour continuer à fonctionner pleinement... Microsoft revenait alors sur ses positions et indiquait qu'il ne serait pas nécessaire de se connecter pour jouer à un titre hors ligne...

Une promesse qui s'est envolée aujourd'hui puisque les Xbox Series X et S imposent des DRM qui nécessitent une authentification permanente. Le tout connecté à pris la place de la raison, et la gronde continue de monter chez les joueurs qui n'acceptent pas qu'il soit simplement impossible de jouer à un titre hors ligne acheté légalement si l'on ne dispose pas d'accès à Internet, ou que, dans ce cas précis, les serveurs sont Hors service.