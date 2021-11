Xbox : Microsoft n'étendra plus le programme de rétrocompatibilité

Microsoft entretient depuis plusieurs années un vaste programme de rétrocompatibilité qui permet aux détenteurs d'une console Xbox de profiter des anciens jeux sortis sur les machines plus anciennes de la marque.

Pour célébrer les 20 ans de la marque Xbox, Microsoft vient de lister 76 nouveaux titres qui entrent dans le programme de rétrocompatibilité, avec toutefois une mauvaise nouvelle à la clé.

Microsoft explique ainsi avoir atteint les limites légales et techniques du programme, et qu'il ne sera donc plus possible de proposer davantage de titres. Bien souvent, les demandes de prise en charge concernent des titres dont les studios et éditeurs ont disparu ou ont été rachetés, et Microsoft ne peut les proposer sans un accord préalable.

Au passage, 37 titres profitent de la fonction FPS Boost, notamment des jeux Xbox 360. Voici la liste des 76 nouveaux jeux intégrés au programme :