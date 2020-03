Bon plan : la Xbox One X avec 2 jeux à 280 € ou le casque gaming Xiaomi à 38 €

En ce moment vous retrouverez la Xbox One X 1 To accompagné de deux jeux en promotion chez Cdiscount, mais également le casque gaming Headset 7.1 de chez Xiaomi en promotion !

En cette période de confinement à durée encore inconnue, il faut prévoir comment on va passer le temps. Cela tombe bien, car la plateforme d’e-commerce Cdiscount propose en ce moment une excellente promotion sur la Xbox one X 1 To, avec deux jeux inclus, qui est proposée à 280 € seulement !

Le pack proposé par Cdiscount comprend donc une Xbox One X 1 To avec les jeux Forza Horizon 4 et DLC LEGO, un mois d’essai au Xbox Live Gold et 1 mois d’essai au Xbox Game Pass + 1 manette sans fil Xbox One X.

Retrouvez ce pack sur Cdiscount à 280 € au lieu de 500 € soit avec une promotion de 45 % !



Mais ce n’est pas tout, vous pourrez également retrouver un pack chez Amazon à 299 € avec une Xbox One X 1 To avec le jeu Stars Wars Jedi : Fallen Order et 1 manette.



Pour compléter votre équipement et pour améliorer la qualité de vos séances de jeu, nous vous proposons également le casque gaming de chez Xiaomi, le Headset 7.1, qui possède se branche par câble jack de 3,5 mm ou par USB. Il dispose d’un microphone doté d’une technologie réduction de bruit ambiant pour une utilisation optimale.

Le casque gaming Headset 7.1 de chez Xiaomi est actuellement en promotion chez Gearbest à 38 € au lieu de 57 € grâce au coupon de réduction O45ADC55EC227000.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l’option "Priority Line" lors de votre commande.





