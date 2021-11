Xbox pour Windows : Microsoft lâche du lest sur l'installation des jeux et les mods

Dans le cadre d'une mise à jour de l'application Xbox pour Windows et pour les jeux installés depuis le Microsoft Store ou via le Xbox Game Pass pour PC, les utilisateurs vont prochainement bénéficier d'une plus grande latitude avec le contrôle des dossiers.

Il sera en effet possible de choisir où les jeux sont installés, avec une personnalisation pour les dossiers et disques du système. Actuellement, il n'est pas possible d'avoir la main sur le dossier d'installation par défaut et pour y accéder.

Cette évolution répond à une demande des utilisateurs et elle va d'abord être proposée aux Xbox Insiders. Microsoft signale par ailleurs une amélioration de la vitesse des téléchargements des jeux.

De quoi faciliter l'utilisation des mods

Pour de nombreux jeux dans le cadre du Xbox Game Pass, le groupe de Redmond indique qu'un accès aux dossiers locaux facilitera l'édition des fichiers de jeu, le déplacement et autres modifications. C'est plus globalement un moyen de faciliter le recours à des mods.

Directement dans l'application Xbox, les détails sur un jeu informeront si un titre prend en charge les mods. Pour le moment, Microsoft ne précise pas de calendrier pour un plus ample déploiement après l'évaluation par les Xbox Insiders.

" Avec d'excellents jeux PC comme Black 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 et Halo Infinite disponibles dès le premier jour avec Game Pass, nous voulions offrir aux joueurs davantage d'options pour personnaliser leur expérience dans l'application Xbox ", a déclaré Jason Beaumont, directeur associé pour les expériences Xbox (The Verge).