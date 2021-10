Xbox : la rétrocompatibilité prochainement de retour ?

Alors que la rétrocompatibilité était au coeur de la stratégie et de la communication de Microsoft Xbox pendant longtemps, cela fait deux ans que le programme semble éteint. Qu'à cela ne tienne, il pourrait repartir de plus belle prochainement.

C'est un sujet sur lequel Microsoft avait beaucoup misé au fil de la sortie de ses consoles : la rétrocompatibilité qui permettait de jouer à d'anciens jeux, et donc de doper le catalogue de jeux compatibles avec les nouvelles consoles dès leur sortie.

Néanmoins, depuis juin 2019, plus aucun titre rétro n'est venu s'ajouter à la liste des jeux prix en charge sur Xbox One et Series.

Mais cela pourrait changer : selon des fuites, Microsoft pourrait relancer son projet pour célébrer les 20 ans de la Xbox originale. 7 titres de la première Xbox ont ainsi vu des mises à jour arriver sur la boutique en ligne. La rumeur évoque ainsi une annonce qui pourrait intervenir le 30 novembre prochain.

Interrogé sur le sujet en février 2021, Jason Ronald expliquait qu'il devenait complexe d'apporter de nouveaux jeux au programme de rétrocompatibilité non pas de par l'aspect technique, mais surtout de par la question des droits de licence. Certains studios et éditeurs ont tout simplement disparu quand d'autres espèrent plutôt vendre du remake ou du remastered que du jeu original...

Actuellement, on compte plus de 600 jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 compatibles avec les consoles de génération supérieures.