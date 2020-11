Xbox Series : Seagate baisse le prix jugé exorbitant de sa carte d'extension de stockage

Lors du lancement des Xbox Series X/S, on découvrait également les accessoires associés aux consoles, avec notamment une carte d’extension de stockage facturée au prix fort.

Rappelons que contrairement à Sony qui a prévu de permettre l’utilisation de SSD traditionnels pour augmenter la capacité de stockage de sa PS5, Microsoft a de son coté privilégié une fois de plus un format propriétaire.

La carte de stockage présente ainsi un jeu de puces mémoires dans un boitier doté d’une connectique spécifique à enficher dans la console.

Petit problème : seul Seagate propose ces unités de stockage supplémentaires et le prix a de quoi faire bondir : 269€ pour une carte de 1 To, soit quasiment le prix d’une Xbox Series S… La situation est doublement plus difficile à avaler que les consoles Next Gen n’affichent jamais plus de 1 To de stockage d’origine.

Face aux critiques, Microsoft et Seagate ont annoncé faire un (petit) effort et désormais, la carte d’extension est facturée 249,99€, soit 20 euros de réduction.

Heureusement, il reste possible malgré tout d’opter pour un stockage externe en USB et de faire appel à n’importe quel disque dur proposé dans le commerce. Malgré tout, dans cette configuration, il faut s’attendre à une baisse des performances qui pourraient nuire à l’expérience de jeu, notamment dans le cadre de titres en 4K.