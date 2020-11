Xbox Series S : la console idéale pour le rétrogaming grace à RetroArch

À défaut d'être la plus puissante des nouvelles machines de Microsoft, la Xbox Series S trouve un nouvel intérêt auprès des joueurs : elle se montre particulièrement à l'aise dans l'émulation.

La Xbox Series S est disponible depuis le 10 novembre dernier en France et disons-le clairement : contrairement à la Xbox Series X, elle ne souffre d'aucune rupture de stock, signe d'un engouement moins important de la part des joueurs.

Il faut dire que la console affiche une fiche technique relativement modeste avec une puissance inférieure même à la Xbox One X, mais ses composants nouvelle génération lui permettent malgré tout d'accéder à certaines fonctionnalités avancées et la console se montre, malgré elle, particulièrement efficace dans le domaine de l'émulation.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, on peut ainsi voir la Xbox Series S faire tourner des jeux GameCube avec une aisance assez étonnante, tout comme des jeux PS2 et Wii. C'est grâce au mode développeur que la Series S est capable de faire tourner l'émulateur RetroArch qui prend en charge plusieurs plateformes.

Voilà donc qui pourrait permettre à la Xbox Series S de trouver plus rapidement son public. Microsoft est relativement confiante à ce sujet puisque Phil Spencer indiquait que la console se vendrait finalement mieux que la Xbox Series X sur le moyen terme, le but de la Series S étant d'offrir un point d'entrée plus accessible dans la nouvelle génération de jeux vidéo.