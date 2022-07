Xbox Series : Microsoft divise le temps de démarrage par deux

Les consoles de salon nouvelle génération se démarquent des précédentes par l'utilisation de RAM et de SSD qui permettent globalement un démarrage plus rapide. Le tout est souvent combiné avec un mode veille spécifique qui permet de ne pas avoir à redémarrer véritablement le système et de reprendre ainsi une partie en quelques secondes seulement.

Microsoft souhaite toutefois aller un peu plus loin et propose une mise à jour destinée pour l'instant uniquement aux Insiders qui permet de réduire drastiquement le temps de démarrage de ses consoles.

Habituellement, il faut en moyenne 9 secondes pour démarrer une Xbox series X ou S, avec la mise à jour ce temps est réduit à 4 secondes.

La mise à jour devrait être officiellement déployée en aout, elle ne devrait pas changer la vie des utilisateurs... Et pourtant, le fait de voir sa console démarrer en un claquement de doigt est le signe d'une certaine puissance et qualité pour certains joueurs... En attendant la mise à jour, il va falloir réfléchir à comment exploiter intelligemment tout ce temps économisé..