Xbox Series : les ruptures de stock vont s'enchaîner jusqu'au printemps

La demande autour des prochaines générations de consoles dépasse largement les capacités de production des chaines d'assemblages.

Rappelons que la crise Covid 19 est passée par là, mettant à l'arrêt l'intégralité de l'industrie Chinoise pendant plus de 2 mois et que les retards accusés tant au niveau du développement que de la production n'ont pas pu être rattrapés à temps.

Ainsi, on a vu Sony lancer sa PS5 avec des stocks ultra limités et si Microsoft a pu écouler 1,3 million de Xbox Series le jour de sa sortie, les difficultés d'approvisionnement vont durer.

Tim Stuart, Chief Financial Officer du département Xbox chez Microsoft a ainsi confirmé : "Je pense que nous continuerons à voir des ruptures de stock pendant le premier trimestre 2021. Ce n'est qu'à compter du printemps que notre chaine de production atteindra son plein régime, c'est à ce moment-là que l'offre devrait rejoindre la demande".

Une information confirmée par Phil Spencer le big boss du dépt Xbox qui a indiqué : "Nous avons besoin de plus de consoles. J'entends énormément qu'il est compliqué d'en trouver et je m'excuse sincèrement. Nous les fabriquons depuis plus de deux mois et tentons d'en proposer autant que possible, mais la demande est trop importante."