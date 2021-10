Xbox Series : une solution tierce pour l'extension de stockage NVMe

Si vous souhaitez étendre la capacité de stockage de votre Xbox Series, Microsoft a bien prévu une solution.

Avec seulement 802 Go sur 1To de stockage interne et des jeux next gen toujours plus imposants, l'espace risque de manquer très vite chez les joueurs... Les joueurs peuvent bien connecter un disque externe en USB, mais les performances sont à la traine, ou alors s'orienter vers le port spécifique derrière la console pour une cartouche d'extension de stockage.

Mais là encore, cette carte d'extension de 1To est facturée au prix fort : 249,99€. Cette solution permet toutefois de conserver les mêmes performances que celles du SSD original.

La marque chinoise Sintech s'est intéressée au problème et vient de lancer un accessoire qui rend le tout bien plus accessible. Il s'agit tout simplement d'un boitier adaptateur CFexpress B Card, un boitier vide dans lequel l'utilisateur peut installer un SSD NVMe M2 au format 2230.

Seuls quelques SSD sont compatibles, il faudra donc bien prendre garde à investir dans le bon modèle, à condition que Sintech publie une liste. On sait que la cartouche est fonctionnelle avec un SSD Western Digital WD Blue CH SN530, mais par exemple son cousin proche le WD Blue PC SN530 n'est pas pris en charge...

Le boitier est facturé 35,99 dollars et pourrait, en théorie, permettre ainsi de ramener le prix de l'extension de 1 To à 180 euros.