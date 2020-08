Xbox Series S : la version allégée de la Xbox Series X se confirme

Microsoft a déjà fait les présentations officielles avec sa console de jeu Xbox Series X de nouvelle génération qui sera disponible fin 2020. Ce n'est pas encore le cas avec la Xbox Series S qui fait l'objet de plusieurs rumeurs.

Cette version allégée et moins chère de la Xbox Series X fait officieusement parler d'elle depuis juin avec un nom de code Lockhart. Elle se confirme avec la publication en ligne de photos de la nouvelle manette Xbox et de son emballage faisant mention d'une compatibilité Xbox Series X et S.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Les photos d'un dénommé Zak S ayant pu faire l'acquisition de la manette auprès d'un site de revente ont été reprises par The Verge qui confirme leur authenticité. Ce n'est du reste pas la première fois que cette manette Xbox en blanc fait une apparition.

La Xbox Series S - alias Lockhart - bénéficierait du même CPU que la Xbox Series X. Elle profiterait de 10 Go de RAM GDDR6 (16 Go pour la Xbox Series X), dont 7,5 Go mis à disposition pour les jeux. Elle intégrerait un GPU avec 4 téraflops (12 Tflops pour la Xbox Series X).

Selon The Verge, la Xbox Series S jouerait un rôle important pour l'abonnement Xbox All Access de Microsoft avec une console Xbox et le Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Live et Xbox Game Pass).