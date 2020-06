La Xbox Series X sera proposée avec l'abonnement Xbox All Access dès sa sortie

Microsoft a récemment confirmé que la Xbox Series X sera, dès sa sortie, accessible dans le cadre du programme Xbox All Access, avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Rappelons que l'offre propose d'accéder à une console et au Xbox Game Pass Ultimate moyennant un abonnement mensuel avec un engagement sur deux années. L'idée est de proposer aux joueurs d'étaler l'achat de leur console sur 2 ans, à la façon d'un crédit.

L'offre déjà accessible dans certains pays permet ainsi de s'offrir une Xbox One S pour 22,99$ par mois, une Xbox One X pour 30,99$ ou une Xbox One S All Digital pour 19,99$ par mois avec un engagement de 24 mois. La bonne nouvelle, c'est que les utilisateurs du service pourront automatiquement basculer vers l'offre Xbox Series X dès la sortie, à condition de payer un supplément.

Phil Spencer a déjà indiqué que le programme Xbox All Access sera indispensable au lancement de la Xbox Series X dans les meilleures conditions possible et que l'offre pourrait véritablement changer la donne auprès des joueurs.