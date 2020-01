Xbox Series X : aucune exclusivité pendant 1 an au moins

Alors que Microsoft a multiplié les investissements dans les droits de licence et les studios de développement, on apprend que la Xbox Series X n'aura finalement droit à aucune exclusivité pendant au moins 1 an après sa sortie.

La stratégie adoptée par Microsoft avec sa prochaine console Xbox a de quoi surprendre : Matt Booty, responsable des studios Microsoft Games a révélé au site britannique MCV qu'"Au fil des sorties l'année prochaine, et dans deux ans également, tous les jeux (signés Microsoft) seront jouables comme sur PC sur l'ensemble de la famille d'appareils."

En clair, tous les jeux à sortir sur l'écosystème Xbox seront compatibles avec les Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et Xbox Series X.

Pendant les deux prochaines années, Microsoft ne compte ainsi pas offrir une seule exclusivité à sa console nouvelle génération, et ce pour une raison simple : la marque souhaite continuer à vendre des Xbox One.

Pour les exclusivités, il faudra donc compter sur l'initiative de studios indépendants.

Microsoft a ainsi peur que le choix de proposer des exclus sur sa nouvelle machine ne crée une segmentation trop rapide du marché et ne vexe les joueurs qui se sentiraient contraints d'investir dans la nouvelle machine de la marque.

Cela ne veut toutefois pas dire que les jeux sur Xbox Series X ne seront pas spécifiques à la console : Microsoft devrait proposer des contenus plus travaillés et avec un tout autre niveau de graphismes sur sa nouvelle machine au fil de patchs. Par ailleurs, les anciens jeux pourront également profiter de correctifs visant à améliorer leurs performances ou leur apparence sur la console de nouvelle génération.