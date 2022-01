Xbox Series X : le lecteur Blu-Ray 4K pose problème

Certains utilisateurs de Xbox Series X rapportent divers problèmes après quelques mois d'utilisation : entre bruits et crashs, le lecteur Blu-Ray est largement pointé du doigt.

Plusieurs utilisateurs de Xbox Series X commencent à rapporter des problèmes au niveau de leur console. Pour la plupart, cela commence par l'apparition de bruits étranges lors de la lecture de films en Blu-Ray 4K sur la console et cela se solde souvent par un crash de la lecture ou même de la machine.

Au fil de plusieurs centaines de commentaires se dégage une tendance : le problème intervient systématiquement lors de la lecture de Blu-Ray 4K de 100 Go.

Il existe deux types de Blu-Ray 4K sur le marché : les doubles couches qui proposent 66 Go de stockage et les triples qui en proposent 100.

Malheureusement, il semble que le lecteur Blu-Ray de la Xbox Series X ne soit pas compatible avec ces derniers... Alors même que la plupart des films commercialisés exploitent ce type de support.

En fonction des machines, la lecture des films entraine l'apparition de bruits au niveau du lecteur, de crashs intempestifs de la lecture ou même du crash de la console. Dans tous les cas, il apparait également que le lecteur Blu-Ray 4K de la console n'est pas non plus compatible avec la prise en charge Dolby Vision (qui est ainsi réservée aux jeux et aux plateformes de Streaming sur la console).