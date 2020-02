Xbox Series X : Microsoft donne d'autres détails

Des confirmations et quelques détails supplémentaires pour la console de jeu Xbox Series X de Microsoft.

Microsoft a déjà été assez bavard concernant les caractéristiques de sa console de jeu de nouvelle génération Xbox Series X. Plusieurs aspects techniques et le design ont ainsi été dévoilés lors de l'E3 2019 et des Game Awards 2019.

Via une publication sur le site officiel Xbox, Phil Spencer, responsable Xbox chez Microsoft, confirme que la Xbox Series X va permettre aux développeurs d'utiliser une puissance GPU de 12 téraflops. Jusqu'à présent, il avait été surtout évoqué un doublement de cette puissance par rapport à la Xbox One X.

Outre l'accélération matérielle ray-tracing avec DirectX, la technologie de rendu Variable Rate Shading pour une meilleure utilisation du GPU est explicitée : " Plutôt que d'utiliser chaque cycle du GPU uniformément pour chaque pixel à l'écran, les développeurs peuvent désormais prioriser des effets individuels sur des personnages ou des objets particuliers. "

Selon Phil Spencer, " cette technique permet un framerate plus stable et une meilleure résolution, sans aucun impact sur la qualité de l'image finale. "

La Xbox Series X intégrera un processeur personnalisé (custom) basé sur l'architecture Zen 2 d'AMD et un GPU s'appuyant sur l'architecture graphique Radeon RDNA 2. Un SSD (NVMe) promet de contribuer à la réduction des temps de chargement.

La console sera compatible HDMI 2.1, avec des technologies Auto Low Latence Mode (ALLM) et Variable Refresh Rate (VRR) pour un lag dit minimal. Elle prendra en charge l'affichage jusqu'à 120 images par seconde dans les jeux.



Au-delà de la l'aspect technique, Phil Spencer souligne une fonctionnalité Quick Resume pour revenir sur plusieurs jeux mis en pause de manière presque instantanée. Microsoft dit s'engager sur la rétrocompatibilité, y compris avec les jeux Xbox et Xbox 360. Par ailleurs, une technologie Smart Delivery permettra de s'assurer qu'un titre n'a été acheté qu'une seule fois et pour pouvoir jouer sur la Xbox One ou Xbox Series X.

Du moins, la technologie Smart Delivery sera utilisée pour les jeux Xbox Game Studios. Elle sera disponible pour tous les développeurs et éditeurs tiers.