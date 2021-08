Xbox Series X|S : les consoles de Microsoft qui se vendent le plus rapidement de l'histoire

Selon Microsoft, les Xbox Series X et S seraient les consoles de la marque qui se seraient vendues le plus rapidement de l'histoire.

C'est le président de Microsoft en personne, Satya Nadella, qui a récemment évoqué le succès des consoles Xbox Series X|S, faisant écho aux récentes déclarations de Sony concernant la PlayStation 5 et ses 10 millions de ventes à travers le monde.

Comme de façon quasi systématique, Microsoft ne donne pas de chiffre, mais on peut néanmoins estimer le volume de vente des consoles.

Satya Nadella expliquait ainsi que "Les Xbox Series S et X sont les consoles de Microsoft les plus rapidement vendues à ce jour, avec plus de consoles vendues que n'importe quelle génération précédente" (implicitement, sur la même période).

Sur des périodes de commercialisation identiques, la Xbox 360 s'était écoulée à 5 millions d'exemplaires, puis la Xbox One avait fait mieux avec 5,7 millions. On peut donc estimer que les Xbox Series ont flirté avec les 6 millions de ventes. Certains analystes évoquent même 6,5 millions de ventes.

Des chiffres estimés qui sont sans doute proches de la réalité, mais qui ne donnent aucune information sur la répartition des ventes entre la Xbox Series S et X.