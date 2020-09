Xbox Series X : quel espace disponible sur le SSD ?

La communauté de joueurs s'inquiète de la capacité de stockage affichée par les prochaines générations de consoles PS5 et Xbox Series X.

Si la situation posait parfois problème sur PS4 et Xbox One, la prochaine génération de consoles n'a pas profité d'une hausse des espaces de stockage, alors même qu'elles s'orientent vers des jeux de plus en plus imposants, notamment du fait de l'intégration de contenus en 4K.

On apprend ainsi que si la PlayStation 5 propose 825 Go d'espace de stockage disponible, la Xbox Series X ne laissera que 802 Go aux joueurs. Rappelons que les deux consoles s'affichent avec un SSD de 1 To, mais qu'une partie de l'espace de stockage est réservé au système.

À l'heure où certains titres dépassent les 100 Go d'espace occupé, il est inquiétant de voir la limite se fixer à "seulement" 1To d'espace.

Rappelons que Sony envisage un système avancé de gestion des données qui permettrait de séparer plus facilement les modules au sein des jeux pour n'installer que les parties nécessaires au joueur (on pourrait éviter d'installer les modes solo si l'on ne se concentre qu'au mode multijoueur par exemple, ou uniquement conserver des données relatives au chapitre en cours).