Xbox Series X et S : presque 100 jeux avec FPS Boost

En début de semaine, Microsoft a mis à jour la liste de jeux pouvant profiter du mode FPS Boost sur sa console Xbox Series X et S. C'est un ajout de 74 titres pour un total de 97 jeux désormais. Beaucoup d'entre eux sont inclus dans le Xbox Game Pass et disponibles avec EA Play.

La liste complète des jeux compatibles avec le FPS Boost est proposée dans ce billet de blog avec une mise à jour en date du 3 mai. Microsoft met notamment en avant des titres comme DiRT 4, Wasteland 3 et Watch Dogs.

À souligner toutefois que pour DiRT 4, le mode FPS Boost concerne la Xbox Series X mais pas la Xbox Series S, et pour 120 images par seconde. Parmi d'autres jeux, il y a par exemple Assassin's Creed Unity, Deus Ex Mankind Divided et Far Cry 5 qui tournent tous à 60 fps.

La fonctionnalité FPS Boost pour la console de jeu Xbox Series X et S a été développée dans une optique de rétrocompatibilité et afin que des titres existants puissent bénéficier d'un nombre d'images par seconde plus élevé et plus stable.

De quoi améliorer la fluidité et le gameplay en doublant, voire quadruplant le nombre d'images par seconde de certains jeux. Cela se fait au prix d'une plus grande consommation des ressources graphiques.

Le FPS Boost (dans les options avec l'Auto HDR) n'est pas activé par défaut pour certains titres où la résolution du jeu en pâtit. C'est alors au choix du joueur.