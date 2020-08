L’interface de la Xbox Series X dévoilée

On remarque très vite que Microsoft a conservé les caractéristiques de son ancienne interface, les joueurs ne seront donc pas surpris lors du lancement de leur nouvelle console.

Quelques modifications ont tout de même été apportées pour améliorer la fluidité globale de l’interface. Un point qui remontait souvent dans les critiques des utilisateurs, que Microsoft a su écouter et corriger. Dans la vidéo, on note également beaucoup de possibilités de personnalisation dans les profils mais aussi dans les couleurs de l’ensemble.

Cette nouvelle interface devrait être déployée sur l’ensemble des produits Microsoft comme les PCs notamment, une manière de créer un écosystème plus homogène et plus représentatif de la marque. Des nouvelles avec beaucoup de potentiel donc, il ne reste plus qu’à voir ce que cela donnera en réel.