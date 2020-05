Xbox Series X : Microsoft pourrait la vendre à perte pour séduire les joueurs

Peter Moore a récemment été interviewé concernant la Xbox Series X de Microsoft. Celui qui est en grande partie à l'origine du succès de la Xbox 360 a ainsi indiqué qu'il était probable que Microsoft vende la machine à perte pendant les premiers mois de sa commercialisation.

Sony avait déjà évoqué cette stratégie avec sa PS5 lors de diverses réunions avec ses investisseurs. Actuellement, Microsoft pourrait réfléchir à une solution identique afin de favoriser l'établissement rapide d'un parc important de machines chez les joueurs.

Pour Peter Moore, la question du prix est actuellement celle qui doit animer le plus les discussions en interne chez Microsoft. La marque doit ainsi se demander quel est son taux d'attache entre software et hardware, quels revenus elle peut tirer des services et quels sacrifices sont envisageables au cours des 3 premières années de commercialisation avec pour objectif la vente de 10 millions de machines.

Actuellement, Microsoft a de bons résultats et une capitalisation boursière au beau fixe, la marque pourrait donc frapper un grand coup en proposant sa machine à un prix vraiment accessible pour inonder rapidement le marché. La situation est d'autant plus intéressante que Sony est dans l'attente de ce côté : la firme semble attendre que Microsoft s'avance sur le terrain du prix de vente pour s'adapter...

Or, Microsoft avait déjà avancé via Phil Spencer que "peu importe le prix de la concurrence, Microsoft saura s'adapter". Les deux principaux rivaux souhaitent donc proposer la machine la plus accessible possible sans toutefois sacrifier le moindre centime qui ne serait pas absolument nécessaire.... La révélation du prix d'une des deux consoles sera donc particulièrement intéressante, surtout si Sony s'avance en premier sur la question.