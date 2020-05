Xbox Series X : la page de précommandes repérée sur le Microsoft Store !

Microsoft a récemment confirmé que la Xbox Series X serait bien livrée en temps et en heure, conformément au calendrier prévu par la marque. On sait également qu'un système de précommandes devrait être proposé afin de garantir aux joueurs d'obtenir leur machine le jour J.

Et justement, une page est récemment apparue sur le Microsoft Store, dédiée à la précommande de la console. Pour l'instant, cette page n'est toutefois pas active et il faut disposer du lien pour y accéder, par ailleurs il n'est pas encore possible de précommander.

Malgré tout, l'existence de cette page prouve que Microsoft ne tardera pas à lancer son opération, mettant ainsi un peu plus la pression sur Sony qui n'a toujours pas officiellement dévoilé sa PlayStation 5.

La Xbox Series X est attendue pour la fin de l'année, à une date et un prix qui restent encore inconnus...