Xbox Series X : son prix s'adaptera à celui de la PS5 pour s'imposer sur le marché

Microsoft est plus confiante que jamais avec sa Xbox Series X et pour Phil Spencer, le jeu est quasiment déjà joué d'avance face à Sony.

Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft a récemment accordé une interview à IGN pour aborder comme on peut s'y attendre, la Xbox Series X.

On apprend ainsi que le projet a débuté en 2016, Microsoft planchait ainsi déjà sur une nouvelle machine sans même penser à la concurrence. Microsoft a établi ses propres objectifs de puissance et de fonctionnalités... Il n'était ainsi pas question de chercher à se positionner au niveau de la concurrence ou d'essayer de corriger le tir en cours de route : la Xbox Series X visait d'emblée une puissance de calcul bien supérieure à la PS5, même si Microsoft ne le savait pas.

Phil Spencer s'est ainsi déclaré "particulièrement confiant" quant aux capacités de la Xbox, et plus encore depuis que l'on a découvert la fiche technique de la PS5. Il estime que Sony a réalisé un beau travail sur la partie audio et le SSD de la PS5, qu'il juge "impressionant". Malgré tout, Microsoft se dit rassurée de ses choix.

Le prix de la machine sera également en faveur de la Xbox. Phil Spencer assure que la console ne sera pas proposée plus chère que la PS5... Et c'est là que Microsoft a une carte à jouer, car il semble bien que la marque souhaite aligner le prix de sa machine sur celui de la concurrence... Or, il semble que Sony fasse de même.

Dans ces conditions, pour Phil Spencer, la guerre est déjà quasiment gagnée d'avance... Et pour l'instant, le manque d'informations de la part de Sony joue en faveur de la communication de Microsoft, à moins que la marque japonaise ne cache une seconde machine.