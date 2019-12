Xbox series X : Phil Spencer tente d'expliquer le nom de la console

Il y a quelques jours, Phil Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft partageait lors d'une interview que le nom définitif de la Xbox Scarlett ferait référence à ses performances et son orientation, comme l'ont toujours fait les précédentes versions de Xbox depuis le lancement des premières consoles de jeu chez Microsoft.

Un peu plus tard, on découvrait une vidéo diffusée dans le cadre des Game Awards qui présentait la Xbox series X, notamment son design et son nom.

Phil Spencer est revenu sur le sujet lors d'un entretien avec GameSpot :

"Si je vous demandais sur quelle machine vous jouez en ce moment et que c'est sur xbox, vous me répondriez 'je jour sur Xbox'. Au lieu d'essayer de décrire quoi que ce soit avec nos propres termes, nous avons tout simplement parlé aux joueurs et écouté leurs retours et nous en avons conclu ceci : 'Xbox représente le coeur de ma relation avec la marque', nous voulions donc que la console incarne cette idée."

Par ailleurs, le nom de la machine fait automatiquement référence aux précédentes versions : "Il y a eu beaucoup de spéculations sur le nom de la machine. Je tenais simplement à ce que le nom de la console reflète ce qu'elle est. Des milliers de jeux Xbox vont fonctionner dessus (référence à la rétrocompatibilité) ainsi que les anciens accessoires. Bien évidemment, le terme 'Series X' nous offre la liberté d'explorer d'autres voies et donc d'être plus descriptifs quand nous en ressentons le besoin."

Des explications un peu alambiquées qui pourraient camoufler le fait qu'il s'agisse là d'une série de consoles les plus performantes. Le terme "Series X" serait alors davantage une référence au fait que les machines sont plus puissantes que la Xbox One X. Une autre machine pourrait ainsi sortir et ne pas intégrer cette gamme, il s'agirait de la Xbox Lockhart qui fait l'objet de rumeurs depuis des mois et qui se voudrait moins puissante, mais plus abordable.