La Xbox Series X à 499,99 € le 10 novembre (ou avec abonnement Xbox All Access)

Après la Xbox Series S hier à 299,99 €, Microsoft officialise aujourd'hui le prix de la Xbox Series X qui sera de 499,99 €. Avec rétrocompatibilité sur quatre générations, les deux consoles de jeu de nouvelle génération seront disponibles le 10 novembre prochain et en précommande à partir du 22 septembre.

Dans un modèle plus compact et uniquement numérique (All Digital ; pas de lecteur optique), la Xbox Series S partage de nombreuses caractéristiques avec la Xbox Series X, mais elle est moins puissante niveau GPU avec des performances de 4 téraflops, contre 12 Tflops pour la Xbox Series X.

La Xbox Series S peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 et jusqu'à 120 images par seconde, alors que la Xbox Series X s'aligne surtout sur la 4K en 60 et jusqu'à 120 fps. Reste que l'on retrouve sur les deux consoles l'architecture AMD avec CPU (Zen 2) et GPU (RDNA 2), RAM GDDR6, SSD et Xbox Velocity Architecture pour optimiser le tout. Bien évidemment, les chiffres les plus élevés penchent du côté de la Xbox Series X.

Microsoft officialise également le déploiement dans douze pays de l'abonnement Xbox All Access. Il permettra de bénéficier d'une Xbox de nouvelle génération et de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 € par mois.

Rappelons que le Xbox Game Pass Ultimate permet de télécharger et jouer à plus de 100 jeux sur console Xbox ou PC Windows 10, ainsi que jouer depuis le cloud (xCloud) sur smartphone ou tablette Android. Microsoft confirme en outre l'intégration sans surcoût d'un abonnement à l'EA Play.

En France, c'est un partenariat avec la Fnac qui permettra dans le cadre du programme Xbox All Access d'acquérir la Xbox Series S ou la Xbox Series X. À partir de 24,99 € par mois pendant 24 mois donc, et un peu plus avec le choix de la Xbox Series X (34,99 € par mois a priori).