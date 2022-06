Xbox Showcase : Starfield dévoile un gameplay séduisant

Starfield est sans doute l'un des jeux les plus attendus par les joueurs Xbox cette année. Présenté comme un Space Opera de grande envergure, et comme le projet le plus ambitieux de Bethesda, les joueurs en attendaient beaucoup d'autant que les développeurs avaient livré un teaser très alléchant sans pour autant dévoiler de gameplay du titre.

Situation particulière pour le titre : Bethesda avait annoncé une disponibilité dès cette fin d'année (avant de le reporter au premier semestre 2023 par la suite).

Todd Howard a ainsi présenté une vidéo du RPG qui s'oriente vers le gameplay. On découvre ainsi le joueur sur une planète inconnue à l'horizon 2330 et l'on repère également quelques inspirations et mécaniques récupérées d'autres titres à succès.

À la croisée de Star Citizen et No Man's Sky, on découvre des environnements détaillés, un système de récolte et de craft, des combats, une faune et une flore extraterrestre à la fois dépaysante et sobre... Avant de se voir propulsé sur Jemison, la capitale des colonies unies qui nous renvoie à une forme de civilisation avancée.

La création du personnage sera également au coeur de l'expérience, avec une progression selon un arbre de compétences, la possibilité de construire des avant-postes, des bases, de customiser des vaisseaux et de visiter de nouvelles planètes (on en annonce plus de 1000 différentes).