xCloud : le service de Cloud gaming de Microsoft arrive sur consoles, iOS et PC

Microsoft devrait prochainement donner le coup d'envoi de son service xCloud sur davantage de plateformes. Lancé il y a quelques mois uniquement sur les mobiles Android, et dans une version limitée, il s'agit de proposer aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox One ou 360 directement depuis un appareil connecté à Internet, peu importe sa puissance puisque toutes les opérations de calcul sont réalisées sur des serveurs distants.

Phil Spencer avait confirmé que le service xCloud arriverait au printemps sur iOS, PC et consoles. Plus globalement il s'agit pour Microsoft d'étendre son offre Xbox au plus grand nombre en permettant aux utilisateurs ne disposant pas de console ou de PC suffisamment puissant de profiter d'un service permettant de jouer à des titres AAA.

Par ailleurs, l'arrivée d'xCloud sur Xbox Series X et S permettra aux consoles de profiter de Microsoft Flight Simulator dans des conditions idéales, puis sur Xbox One dans des conditions similaires.

À compter de cette année, Microsoft va procéder à une évolution de ses serveurs xCloud en installant non plus des Xbox One, mais des Xbox Series X au sein de ses racks. En théorie, il sera donc possible de streamer des jeux Xbox Series X sur une Xbox One mais rien n'indique que Microsoft proposera bel et bien une telle offre.