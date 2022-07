XCover 6 Pro : Samsung renouvelle sa gamme de smartphones renforcés

Cela faisait quelques années que Samsung avait plus ou moins mis de côté ses smartphones renforcés. La gamme XCover profite ainsi de sorties relativement aléatoires depuis son lancement, mais Samsung semble reprendre les choses en main depuis le Xcover 5 Pro sorti l'année dernière, et le XCover 6 Pro proposé cette année.

Samsung promet ainsi un smartphone résistant, mais qui conserve un design relativement discret. Il propose ainsi des bordures antichocs avec une coque de 9,9 mm, revendique une certification IP68 et MIL-STD 810H ainsi qu'une protection Gorilla Glass Victus.

Pour séduire les pros, Samsung garantit trois ans de mises à jour majeures d'Android (le smartphone est livré sous Android 12), mais également la mise à disposition des composants sur le marché pendant 7 ans et 5ans pour la batterie amovible.

Pour aller plus loin, Samsung propose un an d'abonnement gratuit à la version premium de sa solution de sécurité Knox.

Le XCover 6 Pro se dote également de fonctionnalités dédiées aux professionnels comme une fonction Talkie-Walkie, un scanner de code-barre, du NFC étendu, la possibilité de transformer le smartphone en terminal de paiement et l'intégration des fonctionnalités Samsund DeX.

Concernant la fiche technique de l'appareil, il embarque un SoC Snapdragon 778G compatible 5G et Wi-Fi 6E, propose un écran LCD de 6,6 pouces en 120 Hz et embarque 6Go de RAM et 128 Go de stockage extensible à 1To via microSD. La batterie affiche une capacité de 4050 mAh et est compatible charge rapide 15W. Le prix annoncé est de 599€ pour une disponibilité fixée à la mi-juillet.