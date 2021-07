Xdefiant : Ubisoft dévoile son FPS multijoueur compétitif

Ubisoft a donné rendez-vous aux joueurs hier soir pour dévoiler Xdefiant, son FPS compétitif en multijoueur, inspiré des ténors du secteur comme Apex Legends, Warzone, Overwatch et Valorant.

Le projet Battlecat qui avait fait l'objet de plusieurs fuites se confirme donc avec un FPS qui piochera des éléments dans diverses franchises d'Ubisoft. L'objectif pour Ubisoft est de doper son catalogue de titres en misant cette fois sur un titre compétitif qui devrait rapidement intégrer les compétitions eSport. Il s'agira également pour Ubisoft de proposer un jeu service gratuit qui évoluera sur une base régulière.

Plusieurs modes de jeu sont prévus : un mode escorte proposera d'acheminer un colis vers un endroit spécifique, mais nous aurons également droit à des modes plus classiques de Deathmatch, Team Deathmatch ou Domination.

Les affrontements se feront à 6 contre 6 et les joueurs choisiront un Defiant personnalisable et issu d'une des 4 factions du jeu. Ces factions, on les connait déjà puisqu'elles sont issues d'autres jeux d'Ubisoft comme The Division, Ghost Recon ou Splinter Cell, il s'agira des factions Echelon, Wolves, Paris et Nettoyeurs.

Chaque faction disposera de capacité spécifique et Ubisoft annonce des armes nombreuses et personnalisables avec une foule d'accessoires.

Le titre n'est pas encore bouclé, mais Ubisoft prévoit déjà des phases de test avec des inscriptions ouvertes à cette adresse.

XDefiant sera proposé gratuitement sur PS4, PS5, PC, Xbox One , Xbox Series, Ubisoft Connect, Amazon Luna et Google Stadia, le titre profitera du crossplay sur toutes les plateformes.