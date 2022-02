Xenoblade Chronicles 3 se présente

La franchise Xenoblade va avoir droit à un nouvel épisode : Xenoblade Chronicles 3 a récemment été officialisé et se dévoile dans une bande-annonce.

Nintendo a profité de son événement Nintendo Direct pour enfin officialiser la sortie prochaine de Xenoblade Chronicles 3. Et cette officialisation s'accompagne d'une vidéo bande-annonce d'une minute.

Alors que Nintendo esquivait toute info concernant le prochain Breath of the Wild 2, la marque annonçait ainsi que Monolith Soft travaillait sur Xenoblade Chronicles 3, 4 ans après la sortie du second volet.

Le trailer présente une partie du monde ouvert qui sera à l'oeuvre au sein du titre ainsi que des monstres gigantesques. Xenoblade Chronicles est une franchise qui mise beaucoup sur l'exploration et sur des scénarios très denses.

Tetsuya Takahashi a par ailleurs indiqué que le titre devrait être autant apprécié des joueurs ayant déjà participé aux deux précédentes aventures que ceux qui découvrent la saga via cet épisode.

Si la date précise de sortie n'a pas été indiquée, Nintendo a évoqué une sortie en septembre 2022, sur Switch.