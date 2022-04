Xenoblade Chronicles 3 : la sortie plus tôt que prévu !

Monolith Soft a visiblement mis les bouchées doubles pour boucler XenoBlade Chronicles 3, et le travail a porté ses fruits puisque le titre devrait finalement sortir en avance sur son calendrier initial.

Dévoilé lors du Nintendo Direct de février dernier, Xenoblade Chronicles 3 ne fera finalement pas trop attendre les fans. Initialement prévu pour une sortie en septembre 2022 sans plus de précision, le JRPG aura de l'avance puisqu'il sortira finalement le 29 juillet prochain sur Switch.

Les développeurs ont confirmé la date de sortie pour cet été donc, et c'est une excellente nouvelle non seulement pour les fans, mais aussi pour le secteur du jeu vidéo qui commence à cumuler les reports dans tous les sens, et ce, peu importe la taille, des studios.

Pour l'occasion, Monolith dévoile une nouvelle bande-annonce de son titre qui en dévoile un peu plus sur l'intrigue qui sera proposée.