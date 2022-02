Xiaodu Du Smart Buds Pro : les nouveaux écouteurs avec réduction de bruit et traduction automatique !

Pour rappel, Xiaodu est une marque de la société chinoise Baidu, elle constitue en fait la marque de matériel d'intelligence artificielle de Baidu qui propose notamment les premiers haut-parleurs intelligents vendus en Chine.

Après le lancement de la version classique de leurs écouteurs intra-auriculaires, Xiaodu lance maintenant les Du Smart Buds Pro sur le site d'AliExpress avec deux codes limités dans le temps, premier arrivé, premier servi :

Les écouteurs Xiaodu Du Smart Buds Pro sont de type intra-auriculaire et offrent une belle puissance pour une qualité sonore optimale. Ils bénéficient aussi de la technologie de réduction de bruit de 40 dB grâce à la présence de trois microphones. De plus, vous profitez d'appels avec un son clair pour vos correspondants. Les écouteurs disposent aussi du mode transparence qui permet d'entendre votre environnement sans devoir enlever les Du Smart Buds Pro.

Ils sont dotés de batteries qui permettent jusqu'à 7 heures (4,5 h avec réduction de bruit) d'autonomie par écouteurs et 35 heures (22,5 h avec ANC) au total avec le boitier de rangement. De plus, il ne faut que 10 minutes pour profiter de deux heures d'écoute avec une charge rapide. Côté connexion, les écouteurs profitent du Bluetooth 5.2 avec une faible latence.

Le gros point positif des Xiaodu Du Smart Buds Pro, et que personne ne propose, est la présence d'une technologie permettant la traduction simultanée dans 45 langues comme le chinois, japonais, français, anglais, allemand, russe, etc. Pour mettre en place, cette fonction, il faut associer les écouteurs au smartphone via l'application Xiaodu puis sélectionner la langue de départ et la langue ciblée. Cette fonction de traduction automatique est accessible pour les appels, mais est aussi compatible avec diverses applications comme Skype, Zoom, WhatsApps, etc.

Les écouteurs sont dotés de haut-parleurs de 12 mm pour du bon son et pour finir, ils possèdent la certification IP54 qui permet une protection contre la poussière et la projection d'eau.

