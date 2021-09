Les smartphones Xiaomi 11 Lite, 11T et 11T Pro à prix réduit pour leur lancement mondial !

Quelques jours après l'annonce de la nouvelle tablette Xiaomi Pad5, les smartphones Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont disponibles dans la boutique officielle du constructeur en lancement mondial et.. en promotion !

AliExpress et Xiaomi lancent le "jour des marques" du 23 septembre 9h au 25 septembre 9 h. Le constructeur chinois en profite pour proposer ce jour officiellement à la vente sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 11 qui seront proposés à prix réduit avec deux coupons de réduction très intéressants :

30 € offert des 299 € d'achat avec le code MI30

50 € offert dès 349 € d'achat avec le code MI50

Vous trouverez ainsi les :

Les commandes sont expédiées sous 48 heures depuis la France.

Parlons plus en détail du Xiaomi 11T qui est un smartphone proposant un affichage 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Dimensity 1200 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photo, on observe un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. Sur l'avant, il est équipé d'une caméra de 16 MP. Le smartphone a pour OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Il est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Pour finir, on profite d'une batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide 67 W.

Le smartphone Xiaomi 11T est au prix de 408 € avec le code MI50 avec un envoi rapide depuis la France.

Mais vous trouverez également à prix réduit les deux autres modèles à savoir :

Vous trouverez tous les produits Xiaomi en promotion dans la boutique officielle du constructeur chez AliExpress, avec par exemple le lancement mondial également de la nouvelle tablette tactile Xiaomi Pad 5 proposée à 269 € avec le code MI30 en version 6+128 Go et à 299 € en version 6+256 Go avec le code MI50.