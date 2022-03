Xiaomi 12 Lite : que faut il attendre ?

Alors que les xiaomi 12, et Xiaomi 12 Pro viennent de sortir, la marque chinoise prépare l'arrivée du Xiaomi 12 Lite, mais que faut-il attendre du smartphone ?

Xiaomi ne compte pas simplifier sa gamme de produits ni la rendre plus lisible pour les consommateurs. Après la sortie des Xiaomi 12 et 12 Pro, il se profile un Xiaomi 12 Lite.

Attention, il ne s'agit pas là du Xiaomi 12X qui restera spécifique au marché asiatique, mais bien d'une quatrième déclinaison de l'appareil dans une version plus accessible.

Le Xiaomi 12 Lite reprendra le design de ses ainés avec toutefois un écran de 6,55 pouces incurvé. Côté taille, il se positionnera ainsi entre le Xiaomi 12 et ses 6,28 pouces et le Xiaomi 12 Pro et ses 6,73 pouces.

L'écran proposé serait en 120 Hz en Full HD+ avec un lecteur d'empreintes localisé sous la dalle. En interne, on retrouverait un Snapdragon 778G+ compatible 5G.

La partie photo serait laissée à 3 modules : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle et un module macro (pas de téléobjectif donc sur cette version). La disponibilité de l'appareil devrait intervenir dans les prochaines semaines.