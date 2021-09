Le Xiaomi 12 aura la primeur sur le Snapdragon 898

Xiaomi s'assure, depuis quelques années, d'obtenir la primeur sur les SoC de Qualcomm en travaillant son calendrier pour proposer systématiquement le premier smartphone du marché doté du tout dernier SoC le plus puissant en date.

Ce devrait être à nouveau le cas avec le Xiaomi 12 (Exit la dénomination Mi à compter de ce modèle), qui proposera ainsi un SoC Qualcomm Snapdragon 898 gravé en 5 nm par TMC. Le SoC intégrera un modem 5G Snapdragon X65 et l'on évoque des performances 20% supérieures comparées au précédent Snapdragon 888.

En marge du processeur, le Xiaomi 12 devrait proposer un écran OLED E5 LTPO a rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz et en 2K.

La partie photo s'annonce également séduisante avec un capteur Samsung GN5 de 50 MP, un capteur Sony IMX766 50 MP grand-angles et un téléobjectif de 50 MP avec zoom X5. En façade, on pourrait également retrouver un capteur logé sous l'écran pour en finir avec l'encoche et le poinçon.

Le Xiaomi 12 est attendu au premier trimestre 2022.