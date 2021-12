Xiaomi 12 : une présentation le 28 décembre

Xiaomi respecte la tradition et présentera ainsi son nouveau smartphone premium avant la fin de l'année. Cela se passera un peu plus tard que les années précédentes, puisqu'il faudra attendre le 28 décembre pour découvrir le Xiaomi 12.

Il faudra attendre 0h30 heure de Paris pour découvrir ce que Xiaomi a préparé autour de son smartphone, mais pas la peine de s'emballer pour autant : la marque prépare un lancement en deux temps et la Chine sera servie en priorité. Il faudra donc s'attendre à un autre lancement en Europe l'année prochaine.

Des visuels officiels de deux smartphones ont été partagés avec deux tailles bien différentes. Il pourrait s'agir d'un Xiaomi 12 et d'un Xiaomi 12 Pro. Rappelons que les appareils embarqueront MIUI 13 et un SoC Snapdragon 8 Gen 1. On évoque également un capteur photo 200 mégapixels, de la recharge rapide 120W ou encore des écrans OLED 120 Hz qui pourraient malheureusement en rester au FHD+.