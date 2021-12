Xiaomi 12 et 12 Pro : les smartphones sous Snapdragon 8 Gen 1 et MIUI 13 officialisés

Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme de référence Xiaomi 12 composée des modèles Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sous Snapdragon 8 Gen 1 et équipés de la surcouche MIUI 13.

Comme attendu, le fabricant Xiaomi annonce en Chine ses nouveaux smartphones de référence Xiaomi 12 qui occuperont le devant de la scène en début d'année tout en servant de point de départ à de multiples déclinaisons.

Deux modèles, les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, ont été mis en avant et confirment des caractéristiques qui ont transpiré tout au long de ces dernières semaines. Les deux modèles arborent des dalles AMOLED de qualité A+ selon DisplayMate :

Xiaomi 12 : écran 6,28 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et luminosité jusqu'à 1100 nits

Xiaomi 12 Pro : écran 6,73 pouces 2K avec rafraîchissement dynamique 120 Hz et luminosité jusqu'à 1500 nits (LTPO et AMOLED E5)

Les deux smartphones embarquent un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec de la RAM LPDDR5 6400 Mbps et du stockage UFS 3.1. Pour assurer le refroidissement, Xiaomi mise sur une grande chambre à vapeur et plusieurs couches de matériaux pour faciliter la dissipation thermique.

La partie photo repose sur un ensemble de trois capteurs. Le Xiaomi 12 exploite un module Sony IMX766 de 48 megapixels, associé à un ultra grand angle 13 megapixels et un téléobjectif de 5 megapixels.

Pour le Xiaomi 12 Pro, le fabricant fait le choix de trois capteurs 50 megapixels, le module principal étant de type Sony IMX707 avec grand capteur 1/1.28" et pixel binning 4 en 1 simulant des pixels de 2,44 µm.

Xiaomi indique que ce capteur permet de capturer près de 50% de lumière en plus, ce qui sera particulièrement utile en conditions de faible éclairage associé aux capacités de photographie computationnelle et d'intelligence artificielle.

Le Xiaomi 12 se dote d'une batterie de 4500 mAh. Pour la version Pro, c'est une batterie de 4600 mAh qui est présente, avec une capacité de charge de 120W. Xiaomi a fait le choix d'une solution à 1 cellule pour gagner en densité énergétique et permettre une charge à plus de 100W.

Les deux smartphones seront les premiers à profiter de la surcouche MIUI 13 qui promet une fluidité améliorée de 50% et de nombreuses optimisations pour préserver les performances et limiter la dégradation des capacités de stockage et de la batterie dans le temps.

MIUI 13 intègre Mi Smart Hub pour faciliter la connexion avec les objets connectés de l'écosystème Xiaomi et renforce les capacités de personnalisation de l'interface. De nombreux smartphones de la marque seront progressivement mis à jour.

Xiaomi annonce les prix pour sa série Xiaomi 12 en Chine, en fonction des configurations :