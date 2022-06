Xiaomi 12 Ultra : la fiche technique monstrueuse se précise

Les rumeurs s'affinnent du coté du Xiaomi 12 Ultra et la fiche technique se précise un peu plus.

Après des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, la marque chinoise prépare une version toujours plus haut de gamme de son flagship qui devrait sortir d'ici la fin de l'année : le Xiaomi 12 Ultra.

Au fil de nouvelles fuites, c'est le leaker Yogesh Brar qui livre ainsi une fiche technique presque complète du smartphone Premium.

Xiaomi 12 Ultra

(rumoured)



- 6.7" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1

- 8/12GB LPDDR5 RAM

- 256/512GB UFS3.1

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 48MP (UW) + 48MP (periscope, 5x), ToF, Laser AF

- Front Cam: 20MP

- Android 12, MIUI 13

- 4,800mAh battery, 67W wired, 50W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 14, 2022

Le Xiaomi 12 Ultra devrait ainsi proposer un écran AMOLED QHD+ LTPO de 6,7 pouces en 120 Hz.

Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 à 512 Go de mémoire de stockage UFS 3.1.

La partie photo serait composée d'un module principal de 50 MP avec stabilisation optique, d'un ultra grand angle de 48 MP , d'un capteur périscopique 5X de 48 MP ainsi que d'un autofocus laser et d'un capteur ToF. En façade, on retrouverait un unique capteur photo 20 MP.

La batterie devrait afficher une capacité de 4800 mAh compatible avec la charge rapide filaire 67W et jusqu'à 50W sans fil. Enfin sans grande surprise, l'appareil serait livré sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13.5.

La sortie du Xiaomi 12 Ultra pourrait intervenir dans le courant du mois de juillet.