Xiaomi 12 : des ventes record en Chine

Une fois de plus Xiaomi réalise un véritable carton avec son nouveau smartphone : le Xiaomi 12 se vend déjà mieux que le Xiaomi 11.

La semaine passée Xiaomi dévoilait officiellement ses Xiaomi 12, 12 Pro et 12X en Chine. Pour l'instant réservés au marché chinois, les appareils ont affiché un prix en baisse comparé aux précédents modèles et une fiche technique toujours plus attractive.

Le succès a donc été immédiat. L'année passée, il avait fallu 5 minutes aux Xiaomi MI 11 pour générer 1,5 milliard de yuans. Cette année, le Xiaomi 12 aura généré 1,8 milliard de yuans en 5 minutes, soit 249,8 millions d'euros.

Les Xiaomi 12 ont profité d'une baisse de prix d'une cinquantaine d'euros sur la génération précédente, et l'on espère que cette baisse sera également constatée sur le marché Français. Espérons également que d'ici sa sortie dans l'hexagone, le problème de surchauffe du Snapdragon 8 gen 1 qui équipe l'appareil aura été réglé.