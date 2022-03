Les smartphones Xiaomi 12X, Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro à prix réduit, à partir de 414 € !

Les tout nouveaux smartphones Xiaomi 12 X, Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont disponibles et à prix réduit pour leur lancement mondial.

Xiami a dévoilé sa toute nouvelle série de smartphones Xiaomi 12 et y compris les prix pour l'Europe.

En tête d'affiche, on trouve les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro qui intègrent un surpuissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm gravé en 4 nm, épaulé par 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Ils possèdent également tous les deux une dalle AMOLED de qualité A+.

Le Xiaomi 12 possède un écran de 6,28 pouces d'une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 cd/m².

De son côté, le Xiaomi 12 Pro hérite d'un écran de 6,73 pouces en définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz (1 Hz - 120 Hz) et une luminosité de jusqu'à 1500 cd/m². A noter l'ajout d'une couche micro-lens pour apporter une émission de lumière plus efficace et augmenter ainsi l'économie d'énergie.

Au niveau du son, le Xiaomi 12 possède des haut-parleurs stéréo Harman Kardon et Dolby Atmos, alors que le Pro intègre un système quatre haut-parleurs avec deux woofers et deux tweeters pour un son qui sera de très grande qualité.

Au niveau photographie, on trouve à l'avant un capteur 32 mégapixels. À l'arrière, le Xiaomi 12 affiche un Sony IMX766 de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle (123°) de 13 mégapixels et à un télémacro de 5 mégapixels. Le Xiaomi 12 Pro intègre de son côté trois capteurs photo de 50 mégapixels avec module principal Sony IMX707, ultra grand-angle (115°) et téléobjectif, les 3 modules prennent en charge le mode nuit et peuvent filmer en 4K à 60 fps.

Au niveau batterie, le Xiaomi 12 dispose de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W, alors que le Xiaomi 12 Pro intègre une batterie de 4600 mAh avec charge filaire de 120 W qui permet une charge complète en moins de 18 minutes.

Xiaomi a aussi présenté son Xiaomi 12X, qui est en fait une variante du Xiaomi 12 avec le même écran et la même expérience audio mais il est équipé d'un Soc moins puissant avec en l'occurrence le Snapdragon 870.

Vous pourrez trouver sur AliExpress, dans la boutique officielle de Xiaomi, ces 3 smartphones qui sont proposés à prix réduit jusqu'au 19 mars 8h59. Dans tous les cas vous trouverez un coupon de réduction sur le site, à activer, d'une valeur de 92 € :