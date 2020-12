Xiaomi : 3e constructeur de smartphones dans le monde devant Apple

C'est un constat assez étonnant : Xiaomi a écoulé plus de smartphones qu'Apple au dernier trimestre, passant ainsi de la 4e à la 3e place des plus gros vendeurs de terminaux mobiles à travers le monde.

Selon les chiffres partagés par Gartner, Xiaomi aurait ainsi écoulé 44,4 millions de terminaux au troisième trimestre, une belle évolution comparée aux 32 millions sur la même période l'année dernière. La marque réussit à séduire grâce à des références de plus en plus nombreuses, avec des terminaux accessibles et une diffusion plus large de ses produits à travers le monde. Désormais, la marque détient 12,1% de parts de marché, à la troisième place.

Xiaomi a particulièrement exploité la situation de Huawei dont les parts de marché ont chuté du fait des sanctions américaines. Le constructeur chinois reste 2e malgré tout avec 14,1 de parts de marché et 51,83 millions de terminaux vendus sur le trimestre.

En première position, c'est Samsung qui domine avec 22 de parts de marché et 80,82 millions d'appareils vendus, tandis qu'Apple ne représente plus que 11,1% de parts de marché avec 40,59 millions de terminaux vendus, la faute à une sortie tardive de ses iPhone 12.