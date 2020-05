Xiaomi lance ses Airdots 2 SE : plus abordable mais moins équipés

Xiaomi a profité d'un événement en Chine pour lever le voile sur de nouveaux écouteurs Bluetooth : les AirDots 2 SE. Et en apparence, rien ne les distingue des Airdots S déjà disponibles.

Ces écouteurs reprennent ainsi le design des précédents modèles, lui-même très largement inspiré des Airpods d'Apple, avec un boitier de recharge qui s'ouvre sur sa plus grande face.

Le tout pèse 48 grammes avec le boitier et seulement 4,7 grammes par écouteur, on retrouve des commandes tactiles sur la tige de ces derniers et divers capteurs permettant de détecter lorsqu'ils sont portés.

Xiaomi n'y a pas intégré de technologie de réduction de bruit active afin notamment de conserver un prix très agressif.

D'ailleurs c'est l'argument de ces Airdots 2 SE qui seront proposés en parallèle des Airdots 2 S sans vocation à les remplacer : les SE se présentent comme une alternative plus abordable, avec quelques sacrifices sur la fiche technique.

Les Airdots 2 SE font ainsi l'impasse sur le codec LHDC et se limitent à l'AAC, la connexion se faisant en Bluetooth 5.0 et non 5.1. L'autonomie annoncée est de 5 heures en écoute continue et jusqu'à 20 heures grâce à la recharge via le boitier.

Pas de recharge sans fil au menu non plus, il faudra recharger le boitier en USB-C. Concernant le prix il est assez accessible puis qu'affiche à 170 CNY en Chine, soit environ 22 euros. On ne sait pas encore quand les écouteurs arriveront en France de façon officielle.