Xiaomi annonce des écouteurs Airdots 2, toujours à petit prix

Xiaomi a déjà réalisé un joli carton avec ses AirDots lancés l'année dernière, notamment grâce à un design soigné et compact, une autonomie honorable, une qualité d'écoute toute aussi bonne et un prix ultra agressif. Le succès est incontestable : plus de 3 millions de paires ont été écoulées l'année passée à travers le monde.

La marque souhaite récidiver et annonce en Chine les Redmi AirDots 2 proposés à 99 yuans, soit 12 euros à peine...

Xiaomi reprend pour base les AirDots S lancés en avril dernier. Les AirDots 2 proposeront quelques nouveautés avec l'intégration du Bluetooth 5.0, un module de réduction du bruit ambiant (uniquement durant les appels), mais pas de suppression de bruit actif (impossible sur cette gamme de prix).

Selon la marque, le rendu sonore a été retravaillé pour proposer des aigus plus tranchants et des médiums et basses plus légères pour un équilibre parfait tout en conservant une bonne précision dans le son. Xiaomi promet 4H d'autonomie en écoute continue et 12H de batterie supplémentaire pour le boitier.

Bonne nouvelle, ces AirDots 2 voient arriver de nouvelles commandes tactiles avec la possibilité de changer de morceau ou de lancer l'assistant vocal personnel XiaoAI.