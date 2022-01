Black Shark 5 : le smartphone gaming sous Snapdragon 8 Gen 1 en approche

La marque Black Shark prépare la cinquième génération de son smartphone gaming et tease déjà la présence du SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Lors de la présentation du SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, la marque Black Shark avait été citée comme l'un des premiers partenaires à équiper ses smartphones.

C'est donc logiquement que le fabricant (soutenu par Xiaomi) spécialisé dans les smartphones gaming commence à évoquer son nouveau modèle. Le premier teaser du Black Shark 5 met en avant le SoC de Qualcomm et devrait une nouvelle fois se décliner en version standard et version Pro, leur nom de code respectif ayant déjà été diffusé : Katyusha et Patriot.

Les caractéristiques sont encore à l'état de rumeur mais l'on évoque pour le Black Shark 5 standard une dalle AMOLED E4 en résolution FHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz / échantillonnage tactile de 720 Hz.

Elle sera de 6,8 pouces QHD+ avec rafraîchissement 144 Hz pour la version Pro. Cette dernière profitera également d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 120W, contre 4600 mAh pour la version standard, également en 120W.

Black Shark 5 et 5 Pro auront droit à Android 12 avec surcouche spécifique Black Shark mettant en avant les fonctions gaming. Selon le teaser, c'est durant le mois de février que la marque dévoilera sa gamme.

D'autres smartphones gaming, comme le Nubia RedMagic 7, sont attendus à peu près sur le même créneau.