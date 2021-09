Xiaomi bloque ses smartphones à distance dans certains pays

Xiaomi fait parler d'elle ces derniers jours pour avoir rendu inutilisables des centaines, voire milliers de smartphones à distance.

Il s'agissait surtout de cibler certains pays, et de respecter les sanctions internationales en vigueur visant certaines régions et états. Si Xiaomi respecte ces sanctions lors de la commercialisation de ses appareils, ces derniers se retrouvent sur le marché gris et voyagent sur le globe pour se retrouver dans des zones initialement sous embargo.

Mais les technologies embarquées dans les smartphones permettent désormais aux marques de garder un certain contrôle, et Xiaomi en a fait la démonstration en verrouillant à distance tous ses smartphones localisés en Iran, Syrie, Crimée, Soudan, Corée du Nord et Cuba.

Xiaomi est très claire dans ses conditions générales de vente et ne permet pas à ses clients d'exporter ses produits vers les pays et régions évoquées plus haut. Si la marque a évoqué la protection et la sécurité des données des utilisateurs lors du blocage, la silhouette des USA se dessine derrière la mesure.

Les USA auraient ainsi fait pression sur la marque chinoise pour qu'elle mette un peu plus d'entrain à respecter les sanctions internationales visant ces régions. Une situation qui rappelle celle de l'année dernière et qui visait Huawei qui avait réussi à contourner l'embargo américain pour équiper l'IRAN en passant par une filiale baptisée Skycom Tech.